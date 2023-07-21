Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов отримав почесну відзнаку від ЗСУ
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Нагорода ця більш ніж заслужена
Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов з перших днів війни старанно працює, щоб висвітлювати для українців та іноземців усі свідчення злочинів росії. І його старання не залишилися непоміченими, — командувач Об’єднаного оперативного штабу ЗСУ Сергій Наєв вручив йому нагрудний знак "За службу" ІІІ ступеня.
"До мене дійшла дуже цінна нагорода. На День журналіста, коли я був на сході, мене було відзначено Генерал-лейтенантом, Героєм України Сергієм Наєвим. Для мене ця відзнака дуже цінна, та додає мотивації", — каже про своє призначення Ян Доброносов.
Варто зауважити, що Ян Доброносов десятки, а то й сотні разів уже бував на місцях обстрілів, у гарячих точках бойових дій та на деокупованих територіях, — разом із ним редакція "Телеграфу" висвітлювала злочини росії проти України.
Деякі зі знімків Яна завірусилися у мережі та стали добре відомі не лише українцям, а й далеко за межами нашої країни.
Більше знімків авторства Яна Доброносова дивіться у репортажах:
Як повідомляв "Телеграф", раніше Ян Доброносов також отримував пам’ятний знак "За честь та славу" ІІІ ступеня від Управління держохорони України за значну допомогу та сприяння у справі здійснення державної охорони України.