В Харькове откроют фотовыставку известного фотокорреспондента Яна Доброносова

На выставке можно будет увидеть взгляд на войну через объектив фотоаппарата

В среду, 18 октября, в помещении вокзала "Харьков-Пассажирский" откроется фотовыставка работ военного корреспондента Яна Доброносова. Ян с 2014 снимает на фронте, а после полномасштабного вторжения всего себя посвятил войне.

На выставке можно увидеть нетривиальный взгляд на войну через объектив фотоаппарата. Немалую часть своей жизни Ян проводит в поездах УЗ, следуя к точке съемок.

"Укрзализныця" согласилась предоставить вокзал для выставки, чтобы любой из посетителей мог почувствовать важность исторического момента, в который мы живем. Живем и боремся за победу.

Ян Доброносов — фотокорреспондент издания "Телеграф", долгое время работал фотографом в Верховной Раде, а сейчас снимает и показывакт всему миру последствия российской агрессии против Украины. Награжден нагрудным знаком "За службу" ІІІ степени.

Напомним, корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте атаки россиян по Харькову 6 октября и показал последствия удара.