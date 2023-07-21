Укр

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов получил почетный знак отличия от ВСУ

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Ян Доброносов получил нагрудный знак "За службу" III степени Новость обновлена 21 июля 2023, 23:56
Ян Доброносов получил нагрудный знак "За службу" III степени. Фото telegraf.com.ua

Награда эта более чем заслуженная

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов с первых дней войны усердно работает, чтобы освещать для украинцев и иностранцев все свидетельства преступлений россии. И его старания не остались не замеченными, — командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ Сергей Наев вручил ему нагрудный знак "За службу" III степени.

"До меня дошла очень ценная награда. На День журналиста, когда я был на Востоке, меня наградил генерал-лейтенант, герой Украины Сергей Наев. Для меня эта награда очень ценная и добавляет мотивации", — говорит о своем назначении Ян Доброносов.

Стоит заметить, что Ян Доброносов десятки, а то и сотни раз уже бывал на местах обстрелов, в горячих точках боевых действий и на деоккупированных территориях, — вместе с ним редакция "Телеграфа" освещала преступления россии против Украины.

Некоторые из снимков Яна завирусились в сети и стали хорошо известны не только украинцам, но и далеко за пределами нашей страны.

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Больше снимков авторства Яна Доброносова смотрите в репортажах:

Как сообщал "Телеграф", ранее Ян Доброносов также получал памятный знак "За честь и славу" III степени от Управления госохраны Украины за значительную помощь и содействие в деле осуществления государственной охраны Украины.

Теги:
#Награда #ВСУ #Сергей Наев #Ян Доброносов