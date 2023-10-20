Під’їзд перетворився на водоспад: у Києві вода затоплює багатоповерхівку (відео)

Люди називають те, що сталося "страшним сном"

У п’ятницю, 20 жовтня, у багатоповерховому будинку, розташованому у Шевченківському районі столиці, сталася надзвичайна подія. Так, один із під’їздів почала затоплювати вода, яка буквально хльостала з лопнувшої труби.

Про це повідомили очевидці у Телеграм-каналі "Реальний Київ". Місцеві жителі пов’язують подію зі стартом опалювального сезону в Києві.

Відомо, що труба лопнула у під’їзді будинку, розташованого на вулиці Олександра Довженка. На кадрах із соцмережі видно, що по сходам у під’їзді буквально ріками тече вода, яка заливає сходові клітки та підтоплює квартири.

У коментарях під постом люди назвали подію "страшним сном" і почали співчувати мешканцям багатоповерхівки.

На думку місцевих жителів, прорив труби може бути пов’язаний із включенням опалення в будинку. Причини та обставини того, що сталося, належить встановити компетентним органам.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Київ застиг у пробках через дощову та похмуру погоду, яка призвела до обмеженої видимості на дорогах столиці і стала причиною збільшення кількості ДТП.