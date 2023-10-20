Київ застиг у пробках: де зараз не проїхати

Киянам знову доводиться проводити час у пробках

У Києві в п’ятницю, 20 жовтня, спостерігається дощова похмура погода, яка призвела до обмеженої видимості на дорогах столиці. Через це у місті утворилися величезні затори та деякі вулиці просто "застигли".

Про це повідомляють користувачі соцмереж. Киянам радять ретельно планувати свої маршрути, щоб не запізнитися та дістатися місця призначення вчасно.

Зокрема, повідомляється, що рух значно утруднений на Севастопольській площі, на Борщагівці в районі Кільцевої дороги, на Повітрофлотському проспекті, в районі Академмістечка та Подолу. Також практично повністю стоїть центр Києва.

Севастопольська площа та Повітрофлотський проспект

Борщагівка

Подол

Святошинський район Києва

Рух вулицями Києва утруднений ще й через аварії, які трапляються в столиці з самого ранку. Так, на проспекті Повітрофлотському дорогу не поділили два легковики. На щастя обійшлося без постраждалих.

ДТП на Повітрофлотському проспекті

Також ДТП сталася вранці на правій смузі Берестейського проспекту. На щастя, в аварії ніхто з людей не постраждав.

Аварія на Берестейському проспекті

Раніше "Талеграф" повідомляв про те, що хоча синоптики не радували городян своїм прогнозом погоди у столиці найближчими днями, проте після дощу у вихідні очікується сонце та тепло.