Киев застыл в пробках: где сейчас не проехать

Киевлянам вновь приходится коротать время в пробках

В Киеве в пятницу, 20 октября, наблюдается дождливая пасмурная погода, которая привела к ограниченной видимости на дорогах столицы. Из-за этого в городе образовались огромные пробки и некоторые улицы просто "застыли".

Об этом сообщают пользователи соцсетей. Киевлянам советуют тщательно планировать свои маршруты, чтобы не опоздать и добраться до места назначения вовремя.

В частности сообщается, что движение значительно затруднено на Севастопольской площади, на Борщаговке в районе Кольцевой дороги, на Воздухофлотском проспекте, в районе Академгородка и Подола. Также практически полностью стоит центр Киева.

Севастопольская площадь и Воздухофлотский проспект

Борщаговка

Подол

Святошинский район Киева

Движение по улицам Киева затруднено еще и из-за аварий, которые происходят в столице с самого утра. Так, на проспекте Воздухофлотском дорогу не поделили две легковушки. К счастью, обошлось без пострадавших.

ДТП на Воздухофлотском проспекте

Также ДТП произошло утром и на правой полосе Берестейского проспекта. К счастью, в этой аварии никто из людей тоже не пострадал.

Авария на Берестейском проспекте

Ранее "Талеграф" сообщал о том, что хотя синоптики не радовали горожан своим прогнозом погоды в столице в ближайшие дни, однако после дождя в выходные ожидается солнце и тепло.