У Києві починають давати тепло до житлових будинків: Кличко пояснив, чому тягнути не можна

У житлових будинках киян незабаром з’явиться тепло

У понеділок, 16 жовтня, у Києві почали давати опалення до житлових будинків. На повноцінний запуск централізованої системи теплопостачання знадобиться кілька днів.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у своєму офіційному Телеграм-каналі. Подача тепла до житлових будинків киян пов’язана з тим, що починаючи із завтрашнього дня синоптики прогнозують стабільне зниження добової температури.

Столична влада прийняла рішення не відтягувати старт повноцінного опалювального сезону і почала підключати до тепла житлові будинки. За словами мера Києва Віталія Кличка, різке похолодання призведе до того, що люди почнуть активно використовувати електрообігрівачі. Це, у свою чергу, збільшить навантаження на системи електропостачання та призведе до перевантаження.

Таким чином подачу тепла в житлові будинки киян влада вважає виправданою. Також повідомляється, що всі служби, які відповідають за старт опалювального сезону, працюють у посиленому режимі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що влада Києва заявляла про можливе перенесення старту опалювального сезону в столиці на пізніший термін. Ця заява влади припала не до душі киянам і на сайті електронних петицій Київської міської ради з’явилася петиція з вимогою розпочати опалювальний сезон у столиці з 15 жовтня.