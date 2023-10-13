Старт опалювального сезону у Києві: в кого вже є тепло

Першими до тепла підключили об’єкти соціальної інфраструктури

Станом на сьогодні, 13 жовтня, у Києві вже підключили до опалення 67 будівель. Серед них школи, дитячі садки, адмінбудівлі та заклади соціально-побутового спрямування.

Про це повідомили на офіційному сайті КМДА. Насамперед підключати до тепла у столиці розпочали об’єкти соціальної інфраструктури.

На даний момент опалення є вже у 7 школах, 21 дитячому садку, 14 адміністративних будівлях та установах соціально-побутового спрямування. Крім цього до тепла було підключено 25 медустанов, у тому числі 1 пологовий будинок та 12 лікувальних закладів стаціонарного типу.

Раніше, мер Києва Віталій Кличко заявляв, що 9 жовтня у столиці стартував опалювальний сезон — насамперед почали підключати до опалення лікарні, школи та дитсадки.за заявками керівників відповідних установ.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, коли почнуть давати тепло до житлових будинків столиці. Як відомо, опалювальний сезон зазвичай стартує в Україні 15 жовтня, проте це залежить від конкретних кліматичних умов у кожному окремому регіоні. Рішення про включення опалення приймається на рівні місцевої влади.