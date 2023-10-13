Старт отопительного сезона в Киеве: у кого уже есть тепло

Первыми к теплу подключили объекты социальной инфраструктуры

По состоянию на сегодняшний день, 13 октября, в Киеве уже подключили к отоплению 67 зданий. Среди них школы, детские сады, админздания и учреждения социально-бытового направления.

Об этом сообщили на официальном сайте КГГА. В первую очередь подключать к теплу в столице начали объекты социальной инфраструктуры.

На данный момент отопление есть уже в 7 школах, 21 детском саду, 14 административных зданиях и учреждениях социально-бытового направления. Кроме этого к теплу было подключено 25 медучреждений, в том числе 1 роддом и 12 лечебных учреждений стационарного типа.

Ранее, мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что 9 октября в столице стартовал отопительный сезон — в первую очередь начали подключать к отоплению больницы, школы и детсады по заявкам руководителей соответствующих учреждений.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, когда начнут давать тепло в жилые дома столицы. Как известно, отопительный сезон обычно стартует в Украине 15 октября, однако это зависит от конкретных климатических условий в каждом отдельном регионе. Решение о включении отопления принимается на уровне местных властей.