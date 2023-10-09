В Киеве начали включать отопление: стало известно, когда оно будет у всех

Пока отопление включают только по заявкам

В Украине с начала октября начала резко снижаться температура, поэтому в домах украинцев тоже похолодало. Однако отопление в жилых домах пока включать не будут, а вот объекты социальной инфраструктуры постепенно начинают подключать к теплу.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, столица уже начала подключать к отоплению больницы, школы и детсады. По его словам, пока это происходит только по заявкам руководителей соответствующих учреждений.

В то же время Кличко сообщил, когда начнут давать тепло в жилые дома. "По коммунальной сфере, жилых домах, мы ориентируемся на погоду, чтобы рационально тратить тепло", — подчеркнул мэр столицы.

Он пояснил, что когда трое суток среднесуточная температура будет опускаться ниже +8 градусов с последующим прогнозом на похолодание, ответственные службы начнут подключать к отоплению и коммунальные здания. При этом Кличко подчеркнул, что дома ОСМД, ЖСК и ведомственные будут также подключаться по заявкам держателей.

Как известно, отопительный сезон обычно стартует в Украине 15 октября, однако это зависит от конкретных климатических условий в каждом отдельном регионе. Решение о включении отопления принимается на уровне местных властей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что о шести шагах, которые помогут сделать дом уютным и теплым почти без затрат электроэнергии, что особенно актуально на фоне угрозы блекаутов.