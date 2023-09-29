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Этот простой предмет поможет сэкономить на отоплении: чем нужно обклеить окна

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Непривычное применение пупырчатой пленки
Непривычное применение пупырчатой пленки. Фото Pexels

Этот же лайфхак поможет легче перенести возможное отключение отопления

Хотя погода и продолжает радовать почти летним теплом в сентябре, пора задуматься об утеплении своего жилья. Особенно с учетом того, что из-за преступлений российских военных в любой момент можно остаться без электричества и отопления.

Чтобы не замерзнуть в случае блекаутов и немного сэкономить на отоплении в благополучное время необходимо утеплить не только стены, но и окна. Для этого не понадобятся какие-то сложные устройства или дорогостоящие материалы. Можно обойтись пузырчатой пленкой или фольгой.

Трюк с пузырчатой ​​пленкой может показаться необычным, но его определенно стоит использовать. С ее помощью можно очень просто и недорого загерметизировать окна и не допустить выхода теплого воздуха из помещения, пишет Kobieta.

Вам понадобится:

  • пузырчатая пленка,
  • ножницы,
  • распылитель, наполненный теплой водой.

Хорошо вымойте окна. Разрежьте пленку на кусочки, которые полностью закроют окна в комнате. Затем тщательно опрыскайте теплой водой сторону с воздушными пузырьками и стекло. После этого плотно прижмите пленку к стеклу. Пленка хорошо приклеится только к чистому стеклу.

Если все сделать правильно, пленка должна прослужить весь зимний сезон. Но в случае чего ее можно дополнительно аккуратно закрепить скотчем.

Благодаря такой защите на окнах комната будет остывать гораздо медленнее, а свет все равно будет проникать.

Еще один не менее простой способ сэкономить на отоплении — использование алюминиевой фольги. Все, что нужно сделать, это разместить достаточно крупный кусок фольги за радиатором, блестящей стороной наружу. Чтобы фольга не скручивалась и не падала, можно приклеить ее на кусок картона. Материал будет выполнять роль дополнительного изолирующего слоя и отражать тепло от радиатора в помещение.

Ранее "Телеграф" делился списком необходимых вещей, которыми нужно запастись на случай блекаутов. Они обеспечат электричеством, теплом и интернетом.

Теги:
#Окна #Фольга #Пленка #Лайфхак #Утепление домов