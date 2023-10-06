Температура воздуха в Украине упадет до 2°C: синоптики назвали дату

Возможно, так скоро дойдет и до первых заморозков

Осень уже на полную вступила в права в Украине, и уже в ближайшие дни страну ждет серьезное похолодание, — а в ночное время температура воздуха может опуститься даже до 2-3°C.

Похолодания стоит ждать уже в начале следующей недели. Об этом можно судить по прогнозам синоптиков "Укргидрометцентра" на ближайшее время.

Еще в воскресенье, 8 октября, ночью ожидается в среднем 9-10 градусов тепла, однако уже ночью 9 октября будет сильное похолодание, — в Киевской области может быть до 2 градусов Цельсия, в большинстве остальных 3-5 градусов, а на Юге 6-9 градусов.

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Во вторник, 10 октября, до 2 градусов Цельсия температура может опуститься и на Донбассе, предупреждают синоптики.

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Стоит заметить, что особенно важно падение температуры для дачников и садоводов, которые беспокоятся, когда же будут первые заморозки. Пока "минусов" не прогнозируют, однако такое серьезное похолодание тоже стоит учитывать в своих планах по подготовке участков к зиме.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине больше не три зимних месяца, — климат изменился в последние годы, утверждает известная метеоролог.