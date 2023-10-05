Осталось всего несколько дней тепла? На Украину надвигается похолодание и дожди

Октябрь показывает характер

Осень в этом году радует теплой и сухой погодой, в октябре средняя температура воздуха будет выше нормы на 1,3 — 2,5 градуса. Однако уже на днях ощутимо похолодает.

Об этом свидетельствуют прогнозы Укргидрометцентра. Бабье лето уступает место дождям и серому небу.

В четверг, 5 октября, небольшие дожди вероятны только в Донецкой и Луганской областях, на остальной территории страны сухо. Днем градусники покажут +15 +24 градуса. Ночью прогнозируется 6-14 градусов со знаком "плюс".

Карта погоды на 5 октября

В пятницу, 6 октября, температура воздуха будет почти аналогичной предыдущему дню. А вот небольшие дожди прогнозируются по всей стране, кроме восточных областей.

Карта погоды на 6 октября

В субботу, 7 октября, осадки вероятны по всей Украине. Днем синоптики прогнозируют 13-23 градуса выше нуля, в ночное время — от 4 до 13 градусов тепла.

Карта погоды на 7 октября

В воскресенье, 8 октября, погода не будет способствовать прогулкам — всю Украину накроют сильные дожди, небо затянет тучами. Также похолодает — температура воздуха установится на уровне +8 +18 днем, а в ночное время градусники покажут 8-14 градусов тепла.

Карта погоды на 8 октября

В понедельник, 9 октября, вероятность дождя сохранится по всей стране кроме востока, но осадки будут незначительными. Однако резко похолодает: в дневное время прогнозируется всего +5 +12 градусов, ночью — 3-8 градусов со знаком "плюс".

Карта погоды на 9 октября

Как сообщал "Телеграф", ранее заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды УкрГМИ Вазира Мартазинова рассказала, что зима в Украине теперь длится не три месяца. Она также назвала самый холодный месяц года.