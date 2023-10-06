Температура повітря в Україні впаде до 2°C: синоптики назвали дату

Можливо, так скоро дійде і до перших заморозків

Осінь вже на повну вступила в права в Україні, і вже найближчими днями на країну чекає серйозне похолодання, а в нічний час температура повітря може опуститися навіть до 2-3°C.

На похолодання варто чекати вже на початку наступного тижня. Про це можна судити за прогнозами синоптиків "Укргідрометцентру" на найближчий час.

Ще в неділю, 8 жовтня, вночі очікується в середньому 9-10 градусів тепла, проте вже вночі 9 жовтня буде сильне похолодання, — на Київщині може бути до 2 градусів Цельсія, в більшості інших 3-5 градусів, а на Півдні — 6-9 градусів.

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У вівторок, 10 жовтня, до 2 градусів Цельсія температура може опуститися і на Донбасі, попереджають синоптики.

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Варто зауважити, що особливо важливим є падіння температури для дачників і садівників, які турбуються, коли ж будуть перші заморозки. Поки "мінусів" не прогнозують, проте таке серйозне похолодання теж варто враховувати у своїх планах щодо підготовки ділянок до зими.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні більше не три зимові місяці, — клімат змінився останніми роками, стверджує відома метеоролог.