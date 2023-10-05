Залишилося лише кілька днів тепла? На Україну насувається похолодання та дощі

Жовтень показує характер

Осінь цього року радує теплою та сухою погодою, у жовтні середня температура повітря буде вищою за норму на 1,3 — 2,5 градуса. Проте вже днями суттєво похолодає.

Про це свідчать прогнози Укргідрометцентру. Бабине літо поступається місцем дощам і сірому небу.

У четвер, 5 жовтня, невеликі дощі можливі лише у Донецькій та Луганській областях, на решті території країни сухо. Вдень градусники покажуть +15 +24 градуси. Вночі прогнозується 6-14 градусів зі знаком "плюс".

Карта погоди на 5 жовтня

У п’ятницю, 6 жовтня, температура повітря буде майже аналогічною попередньому дню. А от невеликі дощі прогнозуються по всій країні, окрім східних областей.

Карта погоди на 6 жовтня

У суботу, 7 жовтня, опади можливі по всій Україні. Вдень синоптики прогнозують 13-23 градуси вище за нуль, у нічний час — від 4 до 13 градусів тепла.

Карта погоди на 7 жовтня

У неділю, 8 жовтня, погода не сприятиме прогулянкам – усю Україну накриють сильні дощі, небо затягне хмарами. Також похолодає – температура повітря встановиться на рівні +8 +18 вдень, а в нічний час градусники покажуть 8-14 градусів тепла.

Карта погоди на 8 жовтня

У понеділок, 9 жовтня, ймовірність дощу збережеться по всій країні, крім сходу, але опади будуть незначними. Проте різко похолодає: у денний час прогнозується лише +5 +12 градусів, вночі — 3-8 градусів зі знаком "плюс".

Карта погоди на 9 жовтня

Як повідомляв "Телеграф", раніше завідувач відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди УкрГМІ Вазіра Мартазінова розповіла, що зима в Україні тепер триває не три місяці. Вона також назвала найхолодніший місяць року.