Как согреться дома без отопления: 6 эффективных советов

О некоторых из этих вещей люди не задумываются

С началом октября в Украине резко вступила в свои права холодная и дождливая осень, — в связи с этим стоит как можно быстрее заняться утеплением своего жилища.

Есть шесть шагов, которые помогут сделать дом уютнее и теплее почти без затрат электроэнергии, что особо актуально на фоне угрозы блекаутов. Их называет издание RealHomes.

Инвестируйте в хороший ковер. Многие часто недооценивают роль ковров для сохранения тепла в доме, хотя через пол уходит тепло, а ваши ноги, — это первое, что чувствует холод. Лучше выбирать толстый ковер из шерсти, нейлона или полиэстера. Позаботьтесь о правильном постельном комплекте. Нет ничего важнее, чтобы хорошо высыпаться, так что постарайтесь подобрать постельные предметы из таких материалов как хлопок, шерсть, пух и заменитель пуха. Имейте про запас несколько одеял, — однако 2-3 качественных одеял лучше, чем десяток дешевых или "советских". Также можете обратить внимание на утяжеленные одеяла, под ними может быть легче уснуть в холодное время года. Утеплите и гардероб. Иметь хорошие одеяла полезно, однако нельзя всю зиму пролежать под ними, — так что запаситесь еще и теплыми носками, сапожками по типу угг, махровым халатом или кофтой-пледом. Обратите внимание на изголовье кровати. Если оно металлическое или кожаное, то это не добавит комфорта и уюта, когда дома будет холодно, — лучше утеплить его тканью, в идеале плюшевой. Не недооценивайте освещение. Пусть обычная лампочка не сможет вас согреть, однако от выбранного типа освещения зависит восприятие вами пространства. Теплое освещение сделает комнату уютнее и комфортнее в холодное время года.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро и просто согреться перед сном.