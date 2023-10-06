Согреться перед сном без отопления: полезные и простые лайфхаки перед зимой
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Спать нужно непременно в теплой постели
Из-за регулярных российских обстрелов украинцам могут грозить блэкауты этой осенью и зимой. Из-за перебоев с электричеством могут возникнуть и проблемы с отоплением, а значит придется самостоятельно отапливать спальню и постель перед сном.
На портале The Sun рассказали несколько способов, как можно согреться без электричества. Эти лайфхаки помогут хорошо выспаться и даже сэкономить электричество.
Передвиньте кровать
Если кровать стоит у окна или двери, то холодный воздух может проникать сквозь щели. Даже при условии, что у окна двойные стеклопакеты, все равно холод может мешать вашему сну. Если есть возможность, то нужно переставить кровать в более теплое место подальше от сквозняка.
Выпейте на ночь теплой жидкости
Перед тем, как ложиться спать, выпейте горячий чай, молоко, какао или другой любимый напиток. Теплая жидкость согреет организм изнутри, и вы буквально почувствуете прилив тепла. А молоко еще содержит триптофан, который помогает подготовиться ко сну.
Уменьшите проникновение холода извне
Чтобы уменьшить проникновение холодного воздуха с улицы в помещение, то закройте все, что жалюзи или шторы. Это не пропустит холодный воздух в помещение, и не даст теплому выйти на улицу. Если есть возможность, то ненадолго включите обогреватель, чтобы он лучше отопил комнату, и вы спали при комфортной температуре.
Используйте грелку или бутылки
Если в квартире или доме нет отопления, и нет возможности включить обогреватель, то можно нагреть постель подручными средствами. Для этого подойдут 1,5-литровые или 2-литровые пустые бутылки.
Налейте в бутылки горячую воду и положите под одеяло. Они постепенно будут отдавать свое тепло, нагревая постель изнутри. В такой постели будет комфортнее заснуть, так как улучшится циркуляция крови по всему телу.
Теплые носки
С самого детства бабушки и мамы твердят о том, что ноги всегда должны быть в тепле. Руки и ноги охлаждаются раньше, чем все остальные части тела, поэтому для комфортного сна важно их согреть.
Для этого подойдут термоноски, шерстяные или ангоровые носки.
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