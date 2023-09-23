Как согреться холодной осенью без отопления: доступные способы

Чаще готовьте выпечку и разместите свечи в уголках комнаты

В условиях войны в стране с россиянами предстоящая зима может стать так же суровой для украинцев, как и предыдущий сезон. Поэтому "Телеграф" рекомендует провести тщательную подготовку к наступлению холодного периода.

Существует несколько простых рекомендаций, которые помогут гражданам страны пережить холодное осенне-зимнее время. Важно, в первую очередь, обратить внимание на подготовку батарей, так как это позволит им более эффективно отдавать тепло. Об этом пишет nv.ua.

Как согреться в холодном доме

Установите между стенами и радиаторами фольгированные листы или панели. Этот материал будет передавать тепло обратно в комнату, предотвращая его утечку через стены.

Если батареи остаются холодными, попробуйте проводить большую часть времени в маленькой комнате и закройте те, которые не используете.

Готовьте блюда чаще, так как длительное включение плиты делает воздух вокруг суше и, следовательно, более теплым. После выпечки, оставьте духовой шкаф открытым.

Не выключайте конфорки на плите, так как они также могут частично подогревать помещение. Однако будьте осторожны, чтобы не вызвать пожар.

Разместите свечи в разных уголках комнаты, чтобы они создавали тепло и освещение.

Закройте вентиляционные отверстия, так как через них в комнату поступает холодный воздух.

Наполните ванную горячей водой и оставьте дверь в комнате приоткрытой. Таким образом, горячая вода будет передавать свое тепло в помещение.

Также не забудьте обеспечить герметичность всех возможных мест для утечки воздуха, в первую очередь утеплить окна. Как альтернативу, можно просто разместить пузырчатую пленку между оконной рамой и окном, чтобы избежать появления холодных сквозняков.