Как согреться холодной осенью без отопления: доступные способы
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Чаще готовьте выпечку и разместите свечи в уголках комнаты
В условиях войны в стране с россиянами предстоящая зима может стать так же суровой для украинцев, как и предыдущий сезон. Поэтому "Телеграф" рекомендует провести тщательную подготовку к наступлению холодного периода.
Существует несколько простых рекомендаций, которые помогут гражданам страны пережить холодное осенне-зимнее время. Важно, в первую очередь, обратить внимание на подготовку батарей, так как это позволит им более эффективно отдавать тепло. Об этом пишет nv.ua.
Как согреться в холодном доме
- Установите между стенами и радиаторами фольгированные листы или панели. Этот материал будет передавать тепло обратно в комнату, предотвращая его утечку через стены.
- Если батареи остаются холодными, попробуйте проводить большую часть времени в маленькой комнате и закройте те, которые не используете.
- Готовьте блюда чаще, так как длительное включение плиты делает воздух вокруг суше и, следовательно, более теплым. После выпечки, оставьте духовой шкаф открытым.
- Не выключайте конфорки на плите, так как они также могут частично подогревать помещение. Однако будьте осторожны, чтобы не вызвать пожар.
- Разместите свечи в разных уголках комнаты, чтобы они создавали тепло и освещение.
- Закройте вентиляционные отверстия, так как через них в комнату поступает холодный воздух.
- Наполните ванную горячей водой и оставьте дверь в комнате приоткрытой. Таким образом, горячая вода будет передавать свое тепло в помещение.
Также не забудьте обеспечить герметичность всех возможных мест для утечки воздуха, в первую очередь утеплить окна. Как альтернативу, можно просто разместить пузырчатую пленку между оконной рамой и окном, чтобы избежать появления холодных сквозняков.