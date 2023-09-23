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Как согреться холодной осенью без отопления: доступные способы

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Тепло и уют обеспечены Новость обновлена 23 сентября 2023, 20:33
Тепло и уют обеспечены. Фото Freepik

Чаще готовьте выпечку и разместите свечи в уголках комнаты

В условиях войны в стране с россиянами предстоящая зима может стать так же суровой для украинцев, как и предыдущий сезон. Поэтому "Телеграф" рекомендует провести тщательную подготовку к наступлению холодного периода.

Существует несколько простых рекомендаций, которые помогут гражданам страны пережить холодное осенне-зимнее время. Важно, в первую очередь, обратить внимание на подготовку батарей, так как это позволит им более эффективно отдавать тепло. Об этом пишет nv.ua.

Как согреться в холодном доме

  • Установите между стенами и радиаторами фольгированные листы или панели. Этот материал будет передавать тепло обратно в комнату, предотвращая его утечку через стены.
  • Если батареи остаются холодными, попробуйте проводить большую часть времени в маленькой комнате и закройте те, которые не используете.
  • Готовьте блюда чаще, так как длительное включение плиты делает воздух вокруг суше и, следовательно, более теплым. После выпечки, оставьте духовой шкаф открытым.
  • Не выключайте конфорки на плите, так как они также могут частично подогревать помещение. Однако будьте осторожны, чтобы не вызвать пожар.
  • Разместите свечи в разных уголках комнаты, чтобы они создавали тепло и освещение.
  • Закройте вентиляционные отверстия, так как через них в комнату поступает холодный воздух.
  • Наполните ванную горячей водой и оставьте дверь в комнате приоткрытой. Таким образом, горячая вода будет передавать свое тепло в помещение.

Также не забудьте обеспечить герметичность всех возможных мест для утечки воздуха, в первую очередь утеплить окна. Как альтернативу, можно просто разместить пузырчатую пленку между оконной рамой и окном, чтобы избежать появления холодных сквозняков.

Теги:
#Отопительный сезон #Отопление #Лайфхак