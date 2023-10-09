У Києві почали включати опалення: стало відомо, коли воно буде у всіх

Поки що опалення вмикають лише за заявками

В Україні з початку жовтня почала різко знижуватись температура, тому у помешканнях українців теж похолоднішало. Проте опалення у житлових будинках поки вмикати не будуть, а от об'єкти соціальної інфраструктури поступово починають підключати до тепла.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, столиця вже розпочала підключати до опалення лікарні, школи та дитячі садочки. За його словами, поки що це відбувається лише за заявками керівників відповідних установ.

Водночас Кличко повідомив, коли почнуть давати тепло у житлові будинки. "Щодо комунальної сфери, житлових будинків, ми орієнтуємось на погоду, щоб раціонально витрачати тепло", — підкреслив мер столиці.

Він пояснив, що коли три доби середньодобова температура опускатиметься нижче +8 градусів з подальшим прогнозом на похолодання, відповідальні служби почнуть підключати до опалення і комунальні будівлі. При цьому Кличко наголосив, що будинки ОСББ, ЖБК та відомчі будуть також підключати за заявками утримувачів.

Як відомо, опалювальний сезон в Україні зазвичай стартує 15 жовтня, проте це залежить від конкретних кліматичних умов у кожному окремому регіоні. Рішення про увімкнення опалення ухвалюється на рівні місцевої влади.

Раніше "Телеграф" повідомляв, про шість кроків, які допоможуть зробити будинок затишним та теплішим майже без витрат електроенергії, що особливо актуально на тлі загрози блекаутів.