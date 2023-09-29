Цей простий предмет допоможе заощадити на опаленні: чим потрібно обклеїти вікна

Цей же лайфхак допоможе легко перенести можливе відключення опалення

Хоча погода і продовжує радувати майже літнім теплом у вересні, настав час задуматися про утеплення свого житла. Особливо з огляду на те, що через злочини російських військових у будь-який момент можна залишитися без електрики та опалення.

Щоб не замерзнути у разі блекаутів і трохи заощадити на опаленні потрібно утеплити не тільки стінки, та й вікна. Для цього не знадобляться якісь складні пристрої чи дорогі матеріали. Можна обійтися пухирчастою плівкою або фольгою.

Трюк із пухирчастою плівкою може здатися незвичайним, але його безумовно варто використовувати. З її допомогою можна дуже просто і недорого загерметизувати вікна та не допустити виходу теплого повітря із приміщення, пише Kobieta.

Вам знадобиться:

пухирчаста плівка,

ножиці,

розпилювач, наповнений теплою водою.

Добре вимийте вікна. Розріжте плівку на шматочки, які повністю закриють вікна у кімнаті. Потім ретельно обприскуйте теплою водою сторону з повітряними бульбашками та скло. Після цього щільно притисніть плівку до скла. Плівка добре приклеїться лише до чистого скла.

Якщо все зробити правильно, плівка має прослужити весь зимовий сезон. Але у будь-який момент її можна додатково акуратно закріпити скотчем.

Завдяки такому захисту на вікнах кімната буде остигати набагато повільніше, а світло все одно проникатиме.

Ще один не менш простий спосіб заощадити на опаленні – використання алюмінієвої фольги. Все, що потрібно зробити, це розмістити досить великий шматок фольги за радіатором. Щоб фольга не скручувалась і не падала можна приклеїти її на шматок картону. Матеріал виконуватиме роль додаткового ізолюючого шару і відбиватиме тепло від радіатора до приміщення.

Раніше "Телеграф" ділився списком необхідних речей, якими потрібно запастися на випадок блекаутів. Вони забезпечать електрикою, теплом та інтернетом.