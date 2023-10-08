Як зігрітися вдома без опалення: 6 ефективних порад

Про деякі з цих речей люди не замислюються

З початком жовтня в Україні різко набула прав холодна і дощова осінь, тому варто якнайшвидше зайнятися утепленням свого житла.

Є шість кроків, які допоможуть зробити будинок затишним та теплішим майже без витрат електроенергії, що особливо актуально на тлі загрози блекаутів. Їх називає видання RealHomes.

Інвестуйте в гарний килим. Багато хто недооцінює роль килимів для збереження тепла в будинку, хоча через підлогу уходить тепло, а ваші ноги — це перше, що відчуває холод. Краще вибирати товстий килим із вовни, нейлону або поліестеру. Подбайте про правильний постільний комплект. Немає нічого важливішого, щоб добре висипатися, так що постарайтеся підібрати постільні предмети з таких матеріалів як бавовна, шерсть, пух та замінник пуху. Майте про запас кілька ковдр, проте 2-3 якісних ковдр краще, ніж десяток дешевих або "радянських". Також можете звернути увагу на обтяжені ковдри, під ними може бути легше заснути в холодну пору року. Утепліть і гардероб. Мати хороші ковдри корисно, проте не можна всю зиму пролежати під ними, так що запасіться ще й теплими шкарпетками, чобітками на кшталт угг, махровим халатом або кофтою-пледом. Зверніть увагу на узголів’я ліжка. Якщо воно металеве чи шкіряне, то це не додасть комфорту та затишку, коли вдома буде холодно, – краще утеплити його тканиною, в ідеалі плюшевою. Не недооцінюйте освітлення. Нехай звичайна лампочка не зможе вас зігріти, проте від вибраного типу освітлення залежить сприйняття простору. Тепле освітлення зробить кімнату затишнішою та комфортнішою в холодну пору року.

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