Як зігрітися холодною осінню без опалення: доступні способи

Частіше готуйте випічку і розмістіть свічки у куточках кімнати

В умовах війни в країні з росіянами зима може стати такою ж суворою для українців, як і попередній сезон. Тому "Телеграф" рекомендує провести ретельну підготовку до холодного періоду.

Існує кілька простих рекомендацій, які допоможуть громадянам країни пережити холодний осінньо-зимовий час. Важливо, в першу чергу, звернути увагу на підготовку батарей, оскільки це дозволить їм ефективніше віддавати тепло. Про це пише nv.ua.

Як зігрітися в холодній оселі

Встановіть між стінами та радіаторами фольговані листи чи панелі. Цей матеріал буде передавати тепло назад у кімнату, запобігаючи його витоку через стіни.

Якщо батареї залишаються холодними, спробуйте проводити більшу частину часу в маленькій кімнаті та закрийте ті, які не використовуєте.

Готуйте страви частіше, тому що тривале включення плити робить повітря навколо сухішим і, отже, теплішим. Після випікання, залиште духовку відкритою.

Не вимикайте конфорки на плиті, оскільки вони можуть частково підігрівати приміщення. Однак будьте обережними, щоб не викликати пожежу.

Розмістіть свічки у різних куточках кімнати, щоб вони створювали тепло та освітлення.

Закрийте вентиляційні отвори, оскільки через них до кімнати надходить холодне повітря.

Наповніть ванну гарячою водою і залиште двері в кімнаті прочиненими. Таким чином, гаряча вода передаватиме своє тепло до приміщення.

Також не забудьте забезпечити герметичність всіх можливих місць для витоку повітря, насамперед утеплити вікна. Як альтернативу, можна просто розмістити пухирчасту плівку між віконною рамою та вікном, щоб уникнути появи холодних протягів.