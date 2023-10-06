Зігрітися перед сном без опалення: корисні та прості лайфхаки перед зимою

Спати потрібно неодмінно в теплій постелі

Через регулярні російські обстріли українцям можуть загрожувати блекаути цієї осені та взимку. Через перебої з електрикою можуть виникнути і проблеми з опаленням, а отже доведеться самостійно опалювати спальню та постіль перед сном.

На порталі The Sun розповіли кілька способів як можна зігрітися без електрики. Ці лайфхаки допоможуть добре виспатися і заощадити електрику.

Пересуньте ліжко

Якщо ліжко стоїть біля вікна або дверей, холодне повітря може проникати крізь щілини. Навіть за умови, що у вікна подвійні склопакети, все одно холод може заважати вашому сну. Якщо є можливість, то потрібно переставити ліжко в тепліше місце якомога далі від протягу.

Випийте на ніч теплої рідини

Перед тим, як лягати спати, випийте гарячий чай, молоко, какао чи інший улюблений напій. Тепла рідина зігріє організм зсередини, і ви буквально відчуєте приплив тепла. А молоко ще містить триптофан, який допомагає підготуватися до сну.

Зменште проникнення холоду ззовні

Щоб зменшити проникнення холодного повітря з вулиці до приміщення, закрийте все, що жалюзі або штори. Це не пропустить холодне повітря до приміщення, і не дасть теплому вийти надвір. Якщо є можливість, то ненадовго увімкніть обігрівач, щоб він найкраще опалив кімнату, і ви спали при комфортній температурі.

Використовуйте грілку або пляшки

Якщо у квартирі або будинку немає опалення, і немає можливості ввімкнути обігрівач, можна нагріти ліжко підручними засобами. Для цього підійдуть 1,5-літрові або 2-літрові порожні пляшки.

Налийте в пляшки гарячу воду та покладіть під ковдру. Вони поступово віддаватимуть своє тепло, нагріваючи ліжко зсередини. У такому ліжку буде комфортніше заснути, оскільки покращиться циркуляція крові по всьому тілу.

Теплі шкарпетки

З дитинства бабусі та мами твердять про те, що ноги завжди повинні бути в теплі. Руки та ноги охолоджуються раніше, ніж усі інші частини тіла, тому для комфортного сну важливо їх зігріти.

Для цього підійдуть термошкарпетки, вовняні або ангорові шкарпетки.

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