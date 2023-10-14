Терміни подачі опалення у Києві хочуть відтягнути: мешканці столиці озвучили свою позицію

Старт опалювального сезону у столиці можуть відстрочити

Влада Києва заявила про можливе перенесення старту опалювального сезону в столиці на пізніший термін. Опалення в житлових будинках поки що не включатимуть, хоча починаючи з 9 жовтня до тепла почали підключати об’єкти соціальної інфраструктури.

Про це заявив секретар Київської міськради Володимир Бондаренко у своєму нещодавньому інтерв’ю для "Київ 24". На його думку, цьогорічний опалювальний сезон буде не простим для всієї України і всім доведеться економити.

Бондаренко заявив у своєму інтерв’ю, що на початок року в Києві було близько 10% трубопроводів, які відслужили вже понад 15 років та виходили з ладу. За його словами, всі ремонтні роботи мають бути завершені протягом тижня, проте вони сподіваються, що "опалювальний сезон для житлових будинків почнеться трохи пізніше".

"Нам треба заощаджувати як кошти киян, так і теплоносій", — резюмував Бондаренко.

Ця заява влади припала не до душі киянам і на сайті електронних петицій Київської міської ради з’явилася петиція з вимогою розпочати опалювальний сезон у столиці з 15 жовтня.

На момент публікації новини петиція зібрала 504 підписи із 6000 необхідних для її розгляду.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві вже підключили до опалення понад 67 об’єктів соціальної інфраструктури. Серед них школи, дитячі садки, адмінбудівлі та установи соціально-побутового спрямування.