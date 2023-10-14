Сроки подачи отопления в Киеве хотят оттянуть: жители столицы озвучили свою позицию

Старт отопительного сезона в столице могут отсрочить

Власти Киева заявили о возможном переносе старта отопительного сезона в столице на более поздний срок. Отопление в жилых домах пока включать не будут, хотя начиная с 9 октября к теплу начали подключать объекты социальной инфраструктуры.

Об этом заявил секретарь Киевского горсовета Владимир Бондаренко в своем недавнем интервью для "Киев 24". По его мнению, отопительный сезон в этом году будет не простым для всей Украины и всем придется экономить.

Бондаренко заявил в своем интервью, что на начало года в Киеве было около 10% трубопроводов, которые отслужили уже более 15 лет и выходили из строя. По его словам, все ремонтные работы должны быть завершены в течение недели, однако они надеются на то, что "отопительный сезон для жилых домов начнется немного позже".

"Нам надо экономить как средства киевлян, так и теплоноситель", — резюмировал Бондаренко.

Данное заявление властей пришлось не по душе киевлянам и на сайте электронных петиций Киевского городского совета появилась петиция с требованием начать отопительный сезон в столице с 15 октября.

На момент публикации новости петиция собрала 504 подписи из 6000 необходимых для ее рассмотрения.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве уже подключили к отоплению более 67 объектов социальной инфраструктуры. Среди них школы, детские сады, админздания и учреждения социально-бытового направления.