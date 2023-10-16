В Киеве начинают давать тепло в жилые дома: Кличко объяснил, почему тянуть нельзя

В жилых домах киевлян совсем скоро появится тепло

В понедельник, 16 октября, в Киеве начали давать отопление в жилые дома. На полноценный запуск централизованной системы теплоснабжения понадобится несколько дней.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем официальном Телеграмм-канале. Подача тепла в жилые дома киевлян связана с тем, что начиная с завтрашнего дня синоптики прогнозируют стабильное снижение суточной температуры.

Столичные власти приняли решение не оттягивать старт полноценного отопительного сезона и начали подключать к теплу жилые дома. По словам мэра Киева Виталия Кличко, резкое похолодание приведет к тому, что люди начнут активно использовать электрообогреватели. Это, в свою очередь, увеличит нагрузку на системы электроснабжения и приведет к перегрузке.

Таким образом подачу тепла в жилые дома киевлян власти считают оправданным. Также сообщается, что все службы, ответственные за старт отопительного сезона, работают в усиленном режиме.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что власти Киева заявляли о возможном переносе старта отопительного сезона в столице на более поздний срок. Данное заявление властей пришлось не по душе киевлянам и на сайте электронных петиций Киевского городского совета появилась петиция с требованием начать отопительный сезон в столице с 15 октября.