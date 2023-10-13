Когда нет отопления: как сделать сухую грелку своими руками из подручных материалов

Такой девайс поможет согреться дома, пока нет отопления

К середине октября уже серьезно похолодало. И несмотря на незначительное потепление в последние несколько дней, многие украинцы уже успели замерзнуть. Чтобы согреться дома без отопления предлагаем вам сделать простую сухую грелку из подручных материалов.

Как оказалось, все составляющие для такой грелки уже есть у вас дома, нужно просто грамотно их все сочетать, пишет 24tv.ua. Запаситесь терпением и приступайте к созданию экологической грелки своими руками.

Как сделать сухую грелку своими руками

Приготовьте тканевую основу — этом может старая наволочка, футболка или чистые хлопчатобумажные носки.

Вам понадобится крупа — лучше всего выбирать гречку, рис, перловку.

Также найдите ароматизатор, им могут выступить сухие травы или эфирные масла.

Сделайте из ткани мешочек — используйте для этого носок, или пошейте небольшой импровизированный мешочек или старой наволочки, в нем должно быть отверстие.

Теперь засыпьте в свой мешочек выбранную крупу и сухие травы, или добавьте несколько капель эфирного масла, и зашейте отверстие. По желанию, грелку можно декоративно оформить.

Как пользоваться сухой грелкой

Когда ваш мешочек с крупой готов, можно его нагревать. Положите его в микроволновку, духовку или на любую теплую поверхность. Когда крупа внутри прогреется, снимайте и используйте грелку. Ее можно брать с собой под одеяло, или положить к ногам. Тепло будет сохраняться до часа времени, потом мешочек можно заново подогреть.

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