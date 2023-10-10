Чтобы было тепло и комфортно зимой: 6 лайфхаков для правильного выбора термобелья

Эту одежду нельзя стирать в горячей воде

Чтобы зимой не замерзнуть, нужно уметь правильно выбирать себе одежду и обувь. А чтобы хранить тепло надолго, стоит купить себе термобелье. Оно поможет сохранять в одном диапазоне температуру, обеспечивать тепло и вентиляцию.

Как выбрать хорошее термобелье и как его стирать, можно узнать на сайте ladyindress.

Как выбрать в магазине качественное термобелье:

выбирайте белье строго по своему размеру, без запаса и не на вырост (оно должно превратиться во "вторую кожу");

присмотритесь к качеству швов, мягкий плоский шов должен находиться снаружи, благодаря чему кожа не будет натираться;

все этикетки должны располагаться исключительно снаружи;

белье может быть не только функциональным, но и стильным, так что смело можно выбирать интересный дизайн;

можно сочетать хлопковое белье из дышащих тканей со специальной влагоотталкивающей одеждой;

Для занятий зимними видами спорта выбирайте также бесшовные носки.

Как его надо стирать

Термобелье нужно стирать руками в теплой воде с мылом или порошком при температуре до 40 градусов в машинке.

Отжимать термобелье нельзя, равно как и гладить или сушить на батарее.

"Надо помнить, что термовещи предназначены прежде всего для отвода влаги от тела, это является первой и главной задачей. А вот помогут вам согреться традиционные пуховики, свитера и кардиганы ", — говорится на сайте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как не дать замерзнуть ногам в холод.