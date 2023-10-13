Коли немає опалення: як зробити суху грілку своїми руками із підручних матеріалів

Такий девайс допоможе зігрітися вдома, поки немає опалення

До середини жовтня вже добряче похолодало. І незважаючи на незначне потепління в останні кілька днів, багато українців уже встигли замерзнути. Щоб зігрітися вдома без опалення, пропонуємо вам зробити просту суху грілку з підручних матеріалів.

Як виявилося, всі складові для такої грілки вже є у вас вдома, потрібно просто грамотно їх поєднати, пише 24tv.ua. Запасіться терпінням та приступайте до створення екологічної грілки своїми руками.

Як зробити суху грілку своїми руками

Приготуйте тканинну основу — це може бути стара наволочка, футболка або чисті бавовняні шкарпетки.

Вам знадобиться крупа — краще вибирати гречку, рис, перловку.

Також знайдіть ароматизатор, ним можуть виступити сухі трави або ефірні олії.

Зробіть з тканини мішечок — використовуйте для цього шкарпетку, або пошийте невеликий імпровізований мішечок зі старої наволочки, в ньому має бути отвір.

Тепер засипте у свій мішечок вибрану крупу та сухі трави, або додайте кілька крапель ефірної олії, і зашийте отвір. За бажанням грілку можна декоративно оформити.

Як користуватися сухою грілкою

Коли ваш мішечок з крупою готовий, його можна нагрівати. Покладіть його в мікрохвильову піч, духовку або на будь-яку теплу поверхню. Коли крупа всередині прогріється, знімайте та використовуйте грілку. Її можна брати із собою під ковдру, або покласти до ніг. Тепло зберігатиметься до години часу, потім мішечок можна заново підігріти.

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