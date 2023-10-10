Щоб було тепло та комфортно взимку: 6 лайфхаків для правильного вибору термобілизни

Цей одяг не можна прати в гарячій воді

Аби взимку не замерзнути, треба вміти правильно обирати собі одежу та взуття. А щоб зберігати тепло надовго, варто купити собі термобілизну. Вона допоможе зберігати в одному діапазоні температуру, забезпечувати тепло та також вентиляцію.

Як вибрати хорошу термобілизну та як її прати, можна дізнатись на сайті ladyindress.

Як вибрати в магазині якісну термобілизну:

вибирайте білизну строго за своїм розміром, без запасу і не на виріст (вона повинна перетворитися в "другу шкіру");

придивіться до якості швів, м'який плоский шов повинен знаходитися зовні, завдяки чому шкіра не буде натиратися;

всі етикетки повинні розташовуватися виключно зовні;

білизна може бути не тільки функціональною, але і стильною, так що сміливо можна вибирати цікавий дизайн;

можна поєднувати бавовняну білизну з тканин, що дихають, зі спеціальним вологовідштовхувальним одягом;

для занять зимовими видами спорту вибирайте також безшовні шкарпетки.

Як її треба прати

Термобілизну потрібно прати руками в теплій воді з милом або порошком при температурі до 40 градусів в машинці.

Віджимати термобілизну не можна, так само як і прасувати чи сушити на батареї.

"Треба пам’ятати, що терморечі призначені насамперед для відведення вологи від тіла, це є першою і головною задачею. А ось допоможуть вам зігрітися традиційні пуховики, светри та кардигани", — мовиться на сайті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як не дати замерзнути ногам у холод.