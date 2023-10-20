Подъезд превратился в водопад: в Киеве вода затапливает многоэтажку (видео)

Люди называют произошедшее "страшным сном"

В пятницу, 20 октября, в многоэтажном доме, расположенном в Шевченковском районе столицы, произошло ЧП. Так, один из подъездов начала затапливать вода, которая буквально хлестала из лопнувшей трубы.

Об этом сообщили очевидцы в Телеграмм-канале "Реальный Киев". Местные жители связывают произошедшее со стартом отопительного сезона в Киеве.

Известно, что труба лопнула в подъезде дома, расположенного по улице Александра Довженко. На кадрах из соцсети видно, что по ступенькам подъезда текут ручьи, которые буквально заливают лестничные клетки и подтапливают квартиры.

В комментариях под постом люди назвали произошедшее "страшным сном" и начали сочувствовать жильцам многоэтажки.

По мнению местных жителей, прорыв трубы может быть связан с включением отопления в доме. Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить компетентным органам.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что Киев застыл в пробках из-за дождливой и пасмурной погоды, которая привела к ограниченной видимости на дорогах столицы и стала причиной увеличения количества ДТП.