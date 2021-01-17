Многоэтажку залило кипятком: жильцы показали фото и видео масштабного коммунального ЧП

Вечером 16 января в Киеве, на улице Щасева случилась авария теплосети в следствие чего несколько домов остались без отопления весь день. При этом в подъезде было полно пара и конденсата, а на первом этаже многоэтажки - потоп кипятка. Из-за чего войти в подъезд было невозможно.

Об этом сообщили в Фейсбуке Киева оперативного.

Согласно предоставленным данным, после многочисленных звонков на место приехала аварийная служба.

Так, было установлено, что работники ЖКХ оставили открытыми спускные краны и, после восстановления теплоснабжения, вся вода ушла в подъезд.

Потоп продолжался около двух часов вследствие чего все стены в подъезде и в квартирах сильно пропитались влагой.

В свою очередь местные жители делились фото затопленых квартир и поъезда.

Стоит напомнить, что 15 января, на Южном мосту в Киеве произошло серьезное ДТП, в результате которого многотонная фура сложилась вдвое, в связи с чем, движение на мосту некоторое время было заблокировано.