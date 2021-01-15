Фура заблокировала мост в Киеве из-за плохой погоды: снежный занос попал на видео

Ранним утром, около 6.00, в пятницу, 15 января, на Южном мосту в Киеве произошло серьезное ДТП, в результате которого многотонная фура сложилась вдвое, в связи с чем, движение на мосту некоторое время было заблокировано.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Во время заноса грузовик MAN "сложился". В итоге, руль авто был заблокирован и пробит топливный бак.

"А еще возникли неудобства для других участников движения в виде двух заблокированных полос для движения", - рассказали в ведомстве про последствия ДТП.

Отметим, что движение на Южном мосту было заблокировано в течение 1,5 часов. Уже в 8:22 в полиции отчитались о ликвидации последствий аварии.

Как сообщал "Телеграф", ранее под Киевом 14 января пьяный водитель Ford сбил насмерть женщину в Софиевской Борщаговке и заявлял, что "откупиться", чтобы не нести ответственность за содеянное.