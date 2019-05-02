В Киеве прорвало трубу с горячей водой: детскую площадку залило кипятком

Новости Украины: В Святошинском районе Киева в четверг, 2 мая, прорвало трубу горячего водоснабжения.

В одном из спальных районов Киева прорвало трубу с горячей водой. В результате этого детскую площадку полностью затопило кипятком, а автомобиль, который стоял на парковке, провалился под асфальт.

Транспортное средство только через три часа удалось достать из ямы, передает "Информатор". Еще два автомобиля стоят в воде. А детскую площадку залило горячей водой, там все парило.

Сейчас на месте работают коммунальные службы. По их словам, труба не была в аварийном состоянии, поэтому пока неизвестно, почему произошел разлив воды. В соседних домах временно отключили горячую воду.

Напомним, в ночь на среду, 1 мая, в Киеве произошло масштабное ДТП с участием восьми автомобилей.