В Киеве маршрутка протаранила легковушку: пострадали дети

Новости Украины: В Святошинском районе Киева произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

В Киеве на пересечении ул. Гната Юры и Петра Куренного маршрутка врезалась в легковой автомобиль, пострадали пассажиры маршрутки, среди которых находились дети, передает интернет-издание "Информатор".

"В понедельник, 29 апреля, в Киеве на пересечении улиц Гната Юры и Петра Куренного произошло ДТП. Автомобиль "Славута" попал под маршрутку – в результате крайне серьезно пострадала не только легковушка, но и ее пассажиры", – сказано в сообщении на сайте издания в понедельник.

По предварительной информации, авария произошла около 14:40. Маршрутка №429 ехала со стороны кольцевой развязки, однако внезапно на перекресток выехал легковой автомобиль. Водитель маршрутки не успел затормозить и врезался в легковушку.

"В результате все находившиеся в салоне автомобиля пострадали. Причем среди них были дети", – отмечено в сообщении.

Прибывшие на место врачи скорой помощи оказали пострадавшим первую помощь и госпитализировали их в разном состоянии. Сообщается, что водитель "Славуты" в настоящее время находится в тяжелом состоянии. Столичные правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

Напомним, в Черновицкой области возле села Острица произошло ДТП с участием трех автомобилей – пострадали пять человек, среди которых 9-летняя девочка.