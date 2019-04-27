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Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Черновицкой области

Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Черновицкой области
23:33 Сб, 27 Апрель 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: В Черновицкой области в результате ДТП пострадали пять человек.

Правоохранители выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в с.Острица (Черновицкая обл.) с участием трех легковых автомобилей, в результате чего пострадали пятеро человек, среди которых один ребенок, сообщила пресс-служба Национальной полиции области.

"Сегодня в 18:15 по спецлинии "102" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Острица. Произошло столкновение 3 автомобилей: "Volkswagen Golf", "ВАЗ 21015" и "Peugeot Expert". Пятеро человек травмированы. Среди них 9-летняя девочка", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пострадавших доставили в местную больницу скорой помощи.

В настоящее время в полиции решают вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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ДТП, Полиция, Черновицкая область, ДТП в Черновицкой области.
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