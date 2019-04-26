В Одесской области грузовик протаранил на переезде поезд

Новости Украины: В Одесской области на трассе Одесса-Измаил грузовик на переезде столкнулся в поезд, в результате ДТП никто не пострадал.

В пятницу, 26 апреля, в Одесской области произошло ДТП с участием грузовика DAF и поезда.

Как сообщили в облуправлении Национальной полиции, авария произошла на одном из железнодорожных переездов на трассе Одесса-Измаил.

По предварительным данным, ее причиной стали неисправные тормоза фуры, из-за чего ее водитель не сумел вовремя остановиться перед шлагбаумом и врезался в один из вагонов.

В то же время никто из людей в результате происшествия не пострадал.

Напомним, 23 апреля в Житомирской области на автодороге "Киев-Чоп" произошло двойное ДТП из-за появления лося на дороге.