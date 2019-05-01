В Киеве пьяный водитель Mercedes спровоцировал ДТП с восемью авто

Новости Украины: В ночь на среду, 1 мая, в Киеве произошло масштабное ДТП с участием восьми автомобилей.

По словам очевидцев, автомобиль Mercedes двигался по проспекту Григоренко в сторону улицы Бориса Гмыри.

Об этом сообщает Информатор. Водитель машины проигнорировал разделение проезжей части и вылетел на зеленую зону. Проехав еще около 100 метров, мужчина снес забор автостоянки и протаранил Volkswagen Passat, Toyota Corolla, Mitsubishi Lancer, Daewoo Lanos, Citroen, Toyota Highlander и еще один Volkswagen Passat.

При двух свидетелях мужчине предложили пройти тест на наличие алкоголя в крови Drager. Но он всячески избегал прибора, а в итоге вовсе отказался проходить тест. Также водитель утверждал, что он не был за рулем автомобиля, а лицо ему разбили в клубе, который находится в другом конце Киева.

Стоит отметить, что мужчина вел себя вызывающе и всячески провоцировал полицейских. Несколько замечаний не повлияли на мужчину. Он продолжал толкать патрульных и хватать их за одежду. Чтобы утихомирить мужчину на него надели наручники. Как это было, вы можете увидеть на видео.

Напомним, в Харькове в результате двойного дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковых автомобилей пострадала 14-летняя девочка-пассажир