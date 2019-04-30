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Мужчина на угнанном авто в Харькове протаранил Daewoo: пострадала девочка

Мужчина на угнанном авто в Харькове протаранил Daewoo: пострадала девочка
20:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: В Харькове мужчина совершил двойное ДТП на угнанном автомобиле.

В Харькове в результате двойного дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковых автомобилей пострадала 14-летняя девочка-пассажир, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

"23-летний водитель автомобиля "Mercedes" не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем "Daewoo". После этого водитель "Mercedes" столкнулся с транспортным средством "Renault". В результате аварии пострадала 14-летняя пассажирка "Daewoo". С травмами ноги она доставлена в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что 23-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля "Mercedes", не является владельцем данной машины и похитил ее во вторник утром.

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Холодногорского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

В Харькове 29 апреля неизвестный бросил гранату в автомобиль на улице Старо-Григорьевской, в результате чего пострадал 45-летний водитель авто, житель Змиева.

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ДТП, Харьков, Нацполиция.
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