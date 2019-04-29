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В Харькове в авто бросили гранату: пострадал водитель

В Харькове в авто бросили гранату: пострадал водитель
11:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Полиция

Новости Украины: В Харькове мужчина бросил гранату в окно автомобиля, водитель госпитализирован в тяжелом состоянии.

В Харькове неизвестный бросил гранату в автомобиль на улице Старо-Григорьевской, в результате чего пострадал 45-летний водитель авто, житель Змиева.

Как сообщает в понедельник отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, правоохранители установили, что неизвестный бросил гранату в окно в автомобиль Toyota.

"От взрыва пострадал 45-летний водитель автомобиля, житель города Змиев Харьковской области. Последний в тяжелом неконтактном состоянии доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи", - сказано в сообщении.

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В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, бросившего гранату. Им оказался 33-летний харьковчанин.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.15, ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Харьков, Полиция, Взрыв, Граната.
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