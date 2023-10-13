Названо рейтинг міст України з найбруднішим повітрям: на якому місці Київ

Київ вкотре потрапив до списку міст із найзабрудненішим повітрям

Фахівці прозвітували про якість повітря у різних населених пунктах України за перше півріччя 2023 року. Найбільш забруднені атмосферні маси у межах міста були зафіксовані у Дніпрі та Кам’янському, розташованому на Дніпропетровщині.

Про це повідомляється у звіті Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського. Для складання рейтингу "найбрудніших" міст фахівцям довелося порівняти велику кількість шкідливих речовин, що містяться в повітрі.

Як виявилося, основними "забруднювачами" стали формальдегід, діоксид азоту, фенол, фтористий водень та завислі речовини (пил). Все це за підсумком звели до єдиного показника КІЗУ — комплексного індексу забруднення атмосферного повітря.

Так, у першому півріччі 2023 року до ТОП-5 міста України з найвищим рівнем забруднення повітря потрапили Дніпро, Кам’янське, Одеса, Миколаїв та Київ відповідно.

У першому півріччі 2023 року, виходячи з даних дослідження, саме Київ опинився на 5 місці серед міст України із найбруднішим повітрям.

Варто зазначити, що у 2021 році Київ посідав в аналогічному рейтингу 6 місце, а вже у 2022 році столиця опустилася у рейтингу на 8 місце.

У поточному році повітря в Києві знову почало стрімко забруднюватися і це вивело столицю на 5 місце в рейтингу "найбрудніших" міст України.

Раніше "Телеграф" писав про те, що вчені розповіли скільки людей помре через забруднення повітря. У наступні кілька десятиліть люди почнуть частіше хворіти через забруднення повітря та серйозно збільшиться смертність.