Назван рейтинг городов Украины с самым грязным воздухом: на каком месте Киев

Киев в очередной раз попал в список городов с самым загрязненным воздухом

Специалисты отчитались о качестве воздуха в различных населенных пунктах Украины за первое полугодие 2023 года. Наиболее загрязненные атмосферные массы в черте города были зафиксированы в Днепре и Каменском, расположенном на Днепропетровщине.

Об этом сообщается в отчете Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Для составления рейтинга самых "грязных" городов специалистам пришлось сравнить большое количество вредных веществ, которые содержатся в воздухе.

Как оказалось, основными "загрязнителями" стали формальдегид, диоксид азота, фенол, фтористый водород и взвешенные вещества (пыль). Все это по итогу свели к единому показателю КИЗА — комплексному индексу загрязнения атмосферного воздуха.

Так, в первом полугодии 2023 года в ТОП-5 город Украины с самым высоким уровнем загрязнения воздуха попали Днепр, Каменское, Одесса, Николаев и Киев соответственно.

В первом полугодии 2023 года, исходя из данных исследования, именно Киев оказался на 5 месте среди городов Украины с самым грязным воздухом.

Стоит отметить, что 2021 году Киев занимал в аналогичном рейтинге 6 место, а уже в 2022 году столица опустилась в рейтинге на 8 место.

В текущем же году воздух в Киеве вновь начал стремительно загрязняться и это вывело столицу на 5 место в рейтинге самых "грязных" городов Украины.

Ранее "Телеграф" писал о том, что ученые рассказали сколько человек умрет из-за загрязнения воздуха. В следующие несколько десятелетий люди начнут чаще болеть из-за загрязнений воздуха и серьезно увеличится смертность.