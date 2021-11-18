В Украине назвали города с самым загрязненным воздухом: кто вошел в ТОП-10

Без столицы в рейтинге "городов-грязнуль" не обошлось

В Украине отчитались о чистоте воздуха в различных населенных пунктах за первое полугодие. Первенство по наиболее загрязненным атмосферных массах в черте города досталось Каменскому, что на Днепропетовщине.

Подробности сообщили в Национальной гидрометслужбе Украины.

Для того, чтобы составить "грязный рейтинг", специалисты сравнивали количество различных вредных веществ, находящихся в воздухе. Под "прицел" попали и оксид углерода, и сероводород, и диоксид азота, и фтористый водород, и формальдегид, и т.п.

Все это по итогу свели к единому показателю КИЗА — комплексному индексу загрязнения атмосферного воздуха.

С показателями КИЗА в 13,7 на первом месте "грязного рейтинга" оказалось уже упомянутое Каменское. С таким же результатом "серебро" оказалось у Мариуполя. "Разделить" первенство городу не удалось из-за общего улучшения картины по загрязнению воздуха по сравнению с прошлым годом.

Также в первую пятерку вошли Одесса (11,8), Днепр (11,0) и Кривой Рог (10,8). Не обошлось в ТОП-е и без столицы — она на шестом месте с показателем в 9,2.

Остальные места в десятке заняли Николаев (8,5), Винница (8,1), Запорожье (7,8) и Херсон (7,5).

В пятерку наименее загрязненных городов вошли Горишни Плавни (2,0), Измаил (2,8), Бровары (3,0), Обухов (3,1) и, как ни странно, Харьков (3,2).

Ранее же "Телеграф" рассказывал, что Тернополь признали наиболее комфортным для жизни украинским городом. Кто еще вошел в этот рейтинг, можно подробно узнать в нашем материале.