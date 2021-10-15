Где в Украине жить хорошо: появился рейтинг самых комфортных городов

Киев не вошел в пятерку лидеров, а курортная Одесса оказалась на 20 месте

Журналисты на основе соцопросов подготовили свежий рейтинг лучших для жизни городов Украины, учитывая экологию, зарплаты, стоимость жилья, качество образования и многие другие факторы (смотри ТОП ниже).

Таблицу, куда вошли 24 населенных пункта, подготовило издание "Фокус" на основе соцопросов группы "Рейтинг".

Первым делом, стоит отметить, что журналисты использовали не только экономические и экологические показатели, но и субъективное восприятие жителями своих городов. Также в перечне критериев — доступность инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями. Максимально города могли набрать по 125 баллов. Впрочем, за сотню результаты не перевалили ни у одного населенного пункта.

На первом месте в рейтинге оказался Тернополь с результатами в 84,7 баллов — люди сочли его лучшим для жизни. Также в тройке лидеров — Ивано-Франковск (81,3) и Хмельницкий (80,1). На четвертом и пятом местах — Винница и Ровно.

Интересно, что Киев оказался лишь на 7 месте, Харьков — на 14-м, а курортная Одесса — на 20-м. А замыкает топ городов, комфортных для жизни, Мариуполь, который вошел в этот рейтинг впервые.

Лучшие для жизни города Украины

Напомним, британский индекс Economist Intelligence Unit обнародовал новый рейтинг самых безопасных городов мира в различных сферах — Украины в нем нет.