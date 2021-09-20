Украина в список не попала: какие города мира самые безопасные

Ни один из украинских городов не попал в рейтинг.

Британский индекс Economist Intelligence Unit (EIU) обнародовал новый рейтинг самых безопасных городов мира в различных сферах. Ни один из уголков Украины в список не попал.

Об этом сообщает сайт индекса самых безопасных стран.

Города сравнивали по уровню безопасности инфраструктуры, экологии, цифровой безопасности, личной и здоровья.

Первое место цифровой безопасности досталось австралийскому городу Сидней. Что касается безопасности здоровья, то в этом лидирует японская столица Токио.

Китайский автономный регион Гонконг стал победителем в номинации наиболее безопасной инфраструктуры.

Что касается личной безопасности, то меньше всего волноваться стоит жителям столицы Дании Копенгагена.

А вот экологическая безопасность наиболее радует жителей Веллингтона — столицы Новой Зеландии.

Рейтинг самых безопасных городов мира

Свежий список 2021 года

Стоит отметить, что ни один из городов Украины даже не попало в этот рейтинг. Очевидно, безопасность страны не на самом высоком уровне.

Ранее "Телеграф" сообщал о рейтинге городов Украины согласно опросу их жителей.