Укр

Украина в список не попала: какие города мира самые безопасные

Автор
Иванка Гамчук
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Сидней признан самым безопасным в сфере цифровой безопасности. Новость обновлена 20 сентября 2021, 23:27
Сидней признан самым безопасным в сфере цифровой безопасности.

Ни один из украинских городов не попал в рейтинг.

Британский индекс Economist Intelligence Unit (EIU) обнародовал новый рейтинг самых безопасных городов мира в различных сферах. Ни один из уголков Украины в список не попал.

Об этом сообщает сайт индекса самых безопасных стран.

Города сравнивали по уровню безопасности инфраструктуры, экологии, цифровой безопасности, личной и здоровья.

Первое место цифровой безопасности досталось австралийскому городу Сидней. Что касается безопасности здоровья, то в этом лидирует японская столица Токио.

Китайский автономный регион Гонконг стал победителем в номинации наиболее безопасной инфраструктуры.

Что касается личной безопасности, то меньше всего волноваться стоит жителям столицы Дании Копенгагена.

А вот экологическая безопасность наиболее радует жителей Веллингтона — столицы Новой Зеландии.

Рейтинг самых безопасных городов мира
Рейтинг самых безопасных городов мира
Свежий список 2021 года
Свежий список 2021 года

Стоит отметить, что ни один из городов Украины даже не попало в этот рейтинг. Очевидно, безопасность страны не на самом высоком уровне.

Ранее "Телеграф" сообщал о рейтинге городов Украины согласно опросу их жителей.

Теги:
#Рейтинги #Безопасность #Города
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