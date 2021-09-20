Украина в список не попала: какие города мира самые безопасные
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Ни один из украинских городов не попал в рейтинг.
Британский индекс Economist Intelligence Unit (EIU) обнародовал новый рейтинг самых безопасных городов мира в различных сферах. Ни один из уголков Украины в список не попал.
Об этом сообщает сайт индекса самых безопасных стран.
Города сравнивали по уровню безопасности инфраструктуры, экологии, цифровой безопасности, личной и здоровья.
Первое место цифровой безопасности досталось австралийскому городу Сидней. Что касается безопасности здоровья, то в этом лидирует японская столица Токио.
Китайский автономный регион Гонконг стал победителем в номинации наиболее безопасной инфраструктуры.
Что касается личной безопасности, то меньше всего волноваться стоит жителям столицы Дании Копенгагена.
А вот экологическая безопасность наиболее радует жителей Веллингтона — столицы Новой Зеландии.
Стоит отметить, что ни один из городов Украины даже не попало в этот рейтинг. Очевидно, безопасность страны не на самом высоком уровне.
Ранее "Телеграф" сообщал о рейтинге городов Украины согласно опросу их жителей.
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