Де в Україні жити добре: з’явився рейтинг найкомфортніших міст

Київ не увійшов до п’ятірки лідерів, а курортна Одеса виявилася на 20 місці

Журналісти на основі соцопитувань підготували свіжий рейтинг кращих для життя міст України, з огляду на екологію, зарплати, вартість житла, якість освіти і багато інших чинників (дивись ТОП нижче).

Таблицю, куди увійшли 24 населених пункти, підготувало видання "Фокус" на основі соцопитувань групи "Рейтинг".

Насамперед, варто відзначити, що журналісти використовували не тільки економічні та екологічні показники, а й суб’єктивне сприйняття жителями своїх міст. Також в переліку критеріїв — доступність інфраструктури для людей з обмеженими можливостями. Максимально міста могли набрати по 125 балів. Втім, за сотню результати не перевалили у жодного населеного пункту.

На першому місці в рейтингу опинився Тернопіль з результатами в 84,7 бали — люди вважають його кращим для життя. Також в трійці лідерів — Івано-Франківськ (81,3) і Хмельницький (80,1). На четвертому і п’ятому місцях — Вінниця і Рівне.

Цікаво, що Київ опинився лише на 7 місці, Харків — на 14-му, а курортна Одеса — на 20-му. А замикає топ міст, комфортних для життя, Маріуполь, який увійшов в цей рейтинг вперше.

Кращі для життя міста України

Нагадаємо, британський індекс Economist Intelligence Unit оприлюднив новий рейтинг найбезпечніших міст світу в різних сферах — України в ньому немає.