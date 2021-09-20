Україна до списку не потрапила: які міста світу найбезпечніші

Ні одне з українських міст не потрапило до рейтингу.

Британський індекс Economist Intelligence Unit (EIU) оприлюднив новий рейтинг найбільш безпечних міст світу в різних сферах. Ні один із куточків України до списку не потрапив.

Про це повідомляє сайт індексу найбезпечніших країн.

Міста порівнювали за рівнем безпеки інфраструктури, екології, цифрової безпеки, особистої та здоровʼя.

Перше місце цифрової безпеки дісталося австралійському місту Сідней. Що стосується безпеки здоровʼя, то у цьому лідерує японська столиця Токіо.

Китайський автономний регіон Гонконг став переможцем у номінації найбільш безпечної інфраструктури.

Щодо особистої безпеки, то найменше хвилюватися варто жителям столиці Данії Копенгагену.

А от екологічна безпека найбільш радує жителів Веллінгтону — столиці Нової Зеландії.

Рейтинг найбезпечніших міст світу

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Варто відзначити, що ні одне із міст України навіть не потрапило до цього рейтингу. Очевидно, безпека країни не на найвищому рівні.

Раніше "Телеграф" повідомляв про рейтинг міст України відповідно до опитування їх жителів.