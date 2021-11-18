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Харьков окутал смог: жители жалуются, что трудно дышать (видео, карта)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Харьков окутан смогом Новость обновлена 18 ноября 2021, 10:19
Харьков окутан смогом

Харьковчане связывают рекордное загрязнение воздуха с работой катальней.

В Харькове утром 18 ноября наблюдается загрязнение воздуха. В городе смог, а харьковчане жалуются на запах дыма и на то, что стало труднее дышать.

Об этом сообщает паблик "Харьков Life" в своем Телеграмм-канале.

Чем вызвано такое загрязнение пока не понятно, возможно это связано с переходом на альтернативные виды отопления.

"Очень много предприятий из-за подорожания газа перешли на альтернативные виды отопления, палят резину и остальную дрянь. В городе трудно дышать", — сказано в сообщении.

Жители города публикуют видео со смогом, который поднимается над городом.

Также харьковчане засняли воинскую часть на улице Семинарской. По всей видимости помещение отапливают не газом, так как из трубы валит густой черный дым.

Согласно данным системы наблюдения качества воздуха, в некоторых районах показатели превышают 170 единиц — это вредный уровень загрязнения.

Также местами датчики фиксируют и оранжевый уровень опасности — вредный для чувствительных групп населения.

Карта загрязнения воздуха в Харькове
Карта загрязнения воздуха в Харькове

Отметим, как сообщал "Телеграф", в Днепре местные жители жалуются на сильные выбросы местного коксохимического завода "Днепрококс". В воздухе стоит неприятный запах и воняет гарью.

Теги:
#Харьков #Воздух #Загрязнение воздуха
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