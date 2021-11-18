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В Україні назвали міста із найзабрудненішим повітрям: хто увійшов до ТОП-10

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Десятку замикає Херсон Новина оновлена 18 листопада 2021, 22:32
Десятку замикає Херсон

Без столиці у рейтингу "міст-грязнуль" не обійшлося

В Україні прозвітували про чистоту повітря в різних населених пунктах за перше півріччя. Першість за найбільш забрудненістю в межах міста дісталася Кам’янському, що на Дніпропетровщині.

Подробиці повідомили у Національній гідрометслужбі України.

Для того, щоб скласти "брудний рейтинг", фахівці порівнювали кількість різних шкідливих речовин, котрі знаходяться у повітрі. Під "приціл" потрапили і оксид вуглецю, і сірководень, і діоксид азоту, і водень фтористий, і формальдегід тощо.

Все це зрештою звели до єдиного показника КІЗУ — комплексного індексу забруднення атмосферного повітря.

За показниками КІЗА в 13,7 на першому місці "брудного рейтингу" виявилося вже згадане Кам’янське. Із таким самим результатом "срібло" дісталося Маріуполю. "Розділити" першість місту не вдалося через загальне поліпшення картини забруднення повітря в порівнянні з минулим роком.

Статистика по містам України
Статистика по містам України

Також до першої п’ятірки увійшли Одеса (11,8), Дніпро (11,0) та Кривий Ріг (10,8). Не обійшлося у ТОП-і і без столиці — вона на шостому місці з показником 9,2.

Решту місць у десятці посіли Миколаїв (8,5), Вінниця (8,1), Запоріжжя (7,8) та Херсон (7,5).

У п’ятірку найменш забруднених міст увійшли Горішні Плавні (2,0), Ізмаїл (2,8), Бровари (3,0), Обухів (3,1) і, як не дивно, Харків (3,2).

Раніше "Телеграф" розповідав, що Тернопіль визнали найкомфортнішим для життя українським містом. Хто ще увійшов до цього рейтингу, можна докладно дізнатися у нашому матеріалі.

Теги:
#Україна #Рейтинг #Топ #Міста #Міста України
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