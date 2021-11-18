Харків накрило димом: мешканці скаржаться, що важко дихати (відео, карта)

Харків’яни пов’язують рекордне забруднення повітря із роботою котелень.

У Харкові зранку 18 листопада спостерігається забруднення повітря. У місті дим, а харків’яни скаржаться на неприэмний запах та на те, що стало важко дихати.

Про це повідомляє паблік "Харків Life" у своєму Телеграм-каналі.

Чим викликане таке забруднення поки що не зрозуміло, можливо це пов’язано з переходом на альтернативні види опалення.

"Дуже багато підприємств через подорожчання газу перейшли на альтернативні види опалення, палять гуму та іншу погань. У місті важко дихати", — сказано у повідомленні.

Жителі міста публікують відео зі смогом, яке піднімається над містом.

Також харків’яни зняли військову частину на вулиці Семінарській. Очевидно приміщення опалюють не газом, тому що з труби валить густий чорний дим.

Згідно з даними системи спостереження за якістю повітря, в деяких районах показники перевищують 170 одиниць — це шкідливий рівень забруднення.

Також місцями датчики фіксують і помаранчевий рівень небезпеки – шкідливий для чутливих груп населення.

Карта забруднення повітря у Харкові

Зазначимо, як повідомляв "Телеграф", у Дніпрі місцеві жителі скаржаться на сильні викиди місцевого коксохімічного заводу "Дніпрококс". У повітрі стоїть неприємний запах і смердить горілим.